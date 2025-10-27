Новата лидерка на Япония залага на Ford F-150, за да укрепи отношенията с Тръмп

Президентът Доналд Тръмп пристигна в понеделник (27 октомври) в Япония – среща, на която новата министър-председателка Санае Такаичи разчита да изгради приятелски лични отношения с американския лидер, за да смекчи търговското напрежение.

Един от ключовете към тази стратегия може да се крие в предложението на японското правителство да закупи серия пикапи Ford F-150 – жест със символично значение, макар и трудно приложим, предвид тесните улици в Токио и други японски градове.

Това е своеобразно дипломатическо изпитание за Такаичи – първата жена, която оглавява Япония. Тя встъпи в длъжност през миналата седмица и разчита на нестабилна коалиция.

Самият Тръмп пък веднага прие идеята за пикапите „Форд“, докато летеше към Азия с Air Force One. „Тя има добър вкус“, коментира пред журналисти стопанинът на Белия дом. И допълни: „Това е страхотен пикап.“

Двамата са разговаряли по телефона на 25 октомври, докато той е бил по средата на полета си към Азия. Такаичи подчерта, че е ученичка на покойния министър-председател Шиндзо Абе – любимец на Тръмп от първия му мандат, и каза, че го е похвалила за посредничеството при примирието в Газа, довело до освобождаването на заложници, държани от „Хамас“.

„Сметнах, че Тръмп е много ведър и забавен човек“, отбеляза японката. И добави, че е казала на американския лидер, че с нетърпение очаква да го приветства в Токио

Под учтивата дипломатическа фасада се крие търсенето на стратегия за ориентиране в сложните търговски отношения, които Тръмп разклати след встъпването си в длъжност през тази година с нови мита. Той иска съюзниците на Съединените щати да купуват повече американски стоки и да поемат финансови ангажименти за изграждане на фабрики и енергийна инфраструктура в Америка. В тази връзка японските власти разглеждат възможността да купуват повече американски соеви зърна, втечнен природен газ и автомобили.

За Тръмп перспективата да види пикапи „Форд“ по улиците на Токио би била победа. Американската администрация отдавна се оплаква, че щатските автомобили са изключени от пазар, доминиран от „Тойота“, „Хонда“, „Нисан“, „Исузу“, „Мицубиши“ и „Субару“. Този жест, заедно с връзката на Такаичи с Абе, вероятно ще ѝ помогнат да се справи с американския лидер, който изглежда предразположен към нея.

„Мисля, че ще бъде страхотна“, каза Тръмп. „Тя е голяма приятелка на господин Абе, който беше велик човек.“ През 2016 г. тогавашният японски премиер му подари луксозен голф клуб, за да отпразнува първото му избиране, и двамата се сближиха чрез любовта си към голфа. Тръмп често изразява съжаленията и тъгата си по повод убийството на Абе през 2022 година.

Тръмп се срещна с японския император Нарухито след като кацна на японска земя на 27 октомври (понеделник). След разговорите с Такаичи във вторник той ще произнесе реч на борда на самолетоносача USS George Washington, закотвен в Япония, и ще присъства на вечеря с бизнес лидери. Стопанинът на Белия дом планира да отпътува за Южна Корея на 29 октомври.

Докато бе на борда на Air Force One в понеделник, той каза на журналистите, че е готов да се срещне и със севернокорейския лидер Ким Чен Ун, ако това стане възможно. „Ако иска среща, ще бъда в Южна Корея“, каза Тръмп.

