От ВиК „Йовковци“ отричат да са виновни за мътната вода във великотърновско

Управителят на ВиК „Йовковци“ Илиян Илиев обяви в позиция до медиите, че мътната вода по водопроводната мрежа за великотърновска област от язовир „Йовковци“ не се дължи на действия или бездействия от страна на неговото дружество. Според Илиев причината са трите милиона кубически метра вода, които поел язовирът „Йовковци“ след октомврийските дъждове.

Той разпространи позицията след снощния протест на стотици търновци срещу мътната чешмяна вода, съобщи кореспондент на БНР. Сред протестиращите бе и инж. Георги Георгиев, един от строителите на язовира и на пречиствателната станция. По думите му причина за мътната вода е проблем в пречиствателната станция – нещо, за което отговорност носят от ВиК „Йовковци“. Ето защо протестиращите поискаха намеса на прокуратурата и оставката на Илиян Илиев. Те подозират, че мътната чешмяна вода крие рискове и за здравето им.

От Регионалната здравна инспекция все още не са излезли с резултати за правени проби за качеството на питейната вода през почивните дни.