Продължава кризисната организация по сметосъбирането в „Люлин“ и „Красно село“

Столична община запазва кризисната организация по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, докато не бъде възстановен напълно нормалният график. Това съобщи пред журналисти заместник-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева на брифинг, в който участваха и директорите на Столичния инспекторат Николай Неделков и на Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) Николай Савов.

По думите на Бобчева основният проблем остава недостигът на работна ръка, въпреки че техническият капацитет вече е осигурен. Тя обясни, че днес очакват да се присъединят още хора, за да могат да комплектоват екипите за всички камиони и да използват пълния капацитет на наличната техника. В работата ще бъде включен и капацитетът на общинското дружество „Софекострой“, което получи допълнителни 9 млн. лв. по решение на Столичния общински съвет.

Заместник-кметът по екология на Столична община припомни, че в „Люлин“ са разположени осем големи сиви контейнера, а в „Красно село“ – три, както и допълнителни зелени контейнери, предоставени от сдружение „Гората.бг“. Тя отново призова гражданите да събират отпадъците разделно, като посочи, че количеството разделно събрани отпадъци се е удвоило през последните седмици.

По препоръка на Регионалната здравна инспекция в двата района е извършена дезинфекция, дезинсекция и дератизация на всички точки за събиране на отпадъци в радиус от 100 до 150 метра.

Директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков съобщи, че през уикенда екипите са реагирали на сигнали от граждани и са работили по кризисни точки. В понеделник почистването се извършва с шест камиона на СПТО и два на „Софекострой“, като приоритет са местата с най-голямо натрупване на отпадъци. В следващите дни ще бъдат включени общо 12 сметосъбиращи автомобила – пет за район „Люлин“ и седем за „Красно село“. Неделков уточни, че кризисните точки са между 50 и 70 на ден.

Ръководителят на СТПО Николай Савов призова гражданите за търпение и уважение към служителите, които работят на терен, подчертавайки, че те изпълняват задълженията си и не заслужават обиди.

Бобчева добави, че не се предвиждат финансови компенсации за жителите на засегнатите райони, но ще бъде организирана кампания за разделно събиране на отпадъци с осигуряване на допълнителни контейнери и съдове.