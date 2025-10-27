Китай призова за край на търговските войни и обяви настъпването на „мултиполярен“ свят

Китайският министър на външните работи Ван И заяви, че светът навлиза в етап на „мултиполярност“ и призова да се прекрати политизирането на икономическите отношения и търговските войни. Изявлението му беше направено на форум в Пекин само дни преди очакваната среща между китайския президент Си Дзинпин и американския президент Доналд Тръмп в Южна Корея, предаде Франс прес, цитираната от БТА.

Двамата лидери ще се срещнат в четвъртък с цел да постигнат напредък по споразумение, което да сложи край на продължаващата търговска война между Китай и Съединените щати. Ван И отправи апел към прекратяване на „изкуственото фрагментиране на световните пазари“ и на „митническите битки“, като подчерта, че подобни действия застрашават глобалната стабилност и икономическия растеж.

Китайският външен министър посочи още, че честото оттегляне от международни споразумения и създаването на политически блокове подкопават принципите на многостранното сътрудничество. „Посоката на историята не може да бъде преобърната — в процес на поява е един многополюсен свят“, каза Ван, като подчерта, че международната общност трябва да избере диалог и взаимно уважение пред конфронтацията.