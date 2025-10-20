Възлагат на „Софекострой“ с инхаус процедура да събира боклука в „Люлин“ и „Красно село“

Общинското дружество „Софекострой“ ще извозва трайно боклука на столичните райони „Красно село“ и „Люлин“. Това стана ясно от брифинг на заместник-кмета на София по екология Надежда Бобчева.

„Към настоящия момент можем да кажем, че сме възстановили на 80% обслужването по график на двата района. Към днешна дата, за разлика отпреди две седмици, вече има окомплектована техника и достатъчно хора„, отбеляза Бобчева.

Кризата с извозването на боклука в „Люлин“ и „Красно село“ започна на 4 октомври, след като Столичната община отказа да подпише нов договор при предложените необосновано високи цени. През уикенда Столична община тества пробно режим за редовно сметопочистване в двата района по график за разрешаване на продължилата няколко седмици криза с боклука.

Дейността по сметопочистването на „Люлин“ и „Красно село“ ще бъде възложена на общинското дружество чрез инхаус процедура. Бобчева е убедена, че „Софекострой“ ще се справи и припомни, че Столичният общински съвет му отпусна заем от 9 млн. лева.

„Няма да позволим хората да бъдат изнудвани с нереално високи цени за сметосъбирането и извозването в София“, заяви още тя и благодари на всички доброволци, които са се включили в почистването през последните две седмици.

Директорът на Столичното предприятие за третиране на отпадъци Николай Савов съобщи, че има достатъчно техника за сметопочистване в столичните райони „Люлин“ и „Красно село“. На разположение са девет сметосъбиращи камиона, четири мултилифта, единайсет малки камиончета и специализиран камион за смесен отпадък. Допълнително са осигурени още четири машини от район „Слатина“ и от предприятието „Гробищни паркове“.

Назначени са и допълнителни работници, които да подпомогнат почистването, като се очаква още хора да се включат след 24 октомври. Савов отбелязва, че има критични точки, по които продължава да се работи. Въпреки че в „Люлин“ има няколко препълнени контейнера, ситуацията не се смята за критична. Според него количеството едрогабаритен отпадък в двата района е намаляло, но не може да потвърди дали причината е, че жителите изхвърлят отпадъците си в съседни квартали.

„Намаля и количеството на отпадъка, който влиза в завода от тези райони„, отчете Николай Савов и уточни, че около 80-90 тона отпадък на ден пристигат от двата района.

Директорът на Столичния инспекторат инж. Николай Недялков допълни, че екипите работят денонощно – на смени през деня и нощта.