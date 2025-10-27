Международният правен ред е „нападнат“

Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас заяви, че международният правен ред е подложен на „нападение“ и че блокът търси начини да подкрепи Международния наказателен съд.

Изявлението ѝ идва, след като САЩ наложиха санкции на шест съдии и трима прокурори от този съд (включително главния прокурор, който временно се оттегли) и обмислят санкции срещу цялата институция.

Калас нарече това „нападение срещу международния правен ред, правата на човека, международно договорените норми и институциите, които сме създали, за да ги прилагаме“.

Всички страни от ЕС са членки на Международния наказателен съд. Само Унгария е в процес на оттегляне. Калас обаче обясни, че дори след планираното оттегляне от съда, Унгария ще остане юридически обвързана от решенията, приети от Съвета на ЕС, включително решението за подкрепа на Международния съд.