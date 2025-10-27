Няма непосредствен риск за доставките на горива въпреки новите санкции срещу Русия, увери ЕК

Засега няма заплаха за доставките на горива в Европейския съюз Това заяви говорител на Европейската комисия по време на пресконференция в Брюксел. Изявлението дойде в отговор на въпроси, свързани с новите санкции, които ЕС и САЩ въведоха срещу Русия миналата седмица. Говорителят подчерта, че ЕК следи внимателно ситуацията с енергийната сигурност както в страните членки, така и в държавите, кандидатки за присъединяване към съюза.

Според него европейското законодателство гарантира наличие на задължителни резерви от горива за срок от 90 дни, което осигурява стабилност дори при временни сътресения на пазара. Той призова държавите членки да продължат усилията си за диверсификация на енергийните източници и увери, че Европейската комисия е готова да предостави подкрепа при нужда. „Има и други източници за доставки. Готови сме да окажем съдействие при необходимост“, посочи говорителят.

Миналата седмица Европейският съюз прие нов пакет от санкции срещу Русия заради войната в Украйна, включително забрана за внос на руски втечнен природен газ, която ще влезе в сила от януари 2026 година. Паралелно с това Съединените щати наложиха санкции на двете най-големи руски петролни компании — „Роснефт“ и „Лукойл“.