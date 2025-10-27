РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Президентът Румен Радев пристигна на посещение в кралство Саудитска Арабия

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Кралство Саудитска Арабия, придружаван от съпругата си Десислава Радева.

По покана на на престолонаследника и министър-председател на страната Н. Кр. В. принц Мохамед Бин Салман българският държавен глава ще участва в Рияд в Деветото издание на форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

В рамките на  „Инициатива за бъдещи инвестиции“, която събира държавни и правителствени лидери, водещи инвеститори и влиятелни представители на бизнеса от цял свят, Румен Радев ще проведе редица двустранни срещи.

Държавният глава ще участва в дискусия на високо равнище, посветена на запазването на икономическата сигурност в условия на нарушени вериги на доставки, фрагментирането на световния пазар и повишаването на митата.

