България официално подписва договора с „Райнметал“ за нов завод

България официално подписва договора с "Райнметал" за изграждането на завод за барут и боеприпаси

България, в лицето на ВМЗ-Сопот, и германският технологичен концерн „Райнметал“ ще подпишат утре (28 октомври) договора за изграждането на завод за барут и боеприпаси, съобщават от пресцентъра на Министеския съвет. От изпълнителната власт определят инвестицията, в размер на близо 1 млрд. лева, като една от най-значимите през последните години, насочена към модернизация на българската отбранителна индустрия.

Очаква се с бъдещия завод да се развият производствените мощности от най-ново поколение и да се осигурят 1000 работни места. С изграждането на завода страната ни ще произвежда барут, 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи. 

Под договора подписите си ще сложат главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна под договора ще се подпише изпълнителният директор на ВМЗ Иван Гецов. На церемонията ще присъства и министър-председателят Росен Желязков.

Припомняме, че споразумението между двете страни стана факт още през август. Тогава то предизвика смесени реакции, най-вече от опозицията, която възнегодува от дяловото участие на България, което е 49 процента. По повод бъдещата сделка лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и президентът Румен Радев влязоха в словесна престрелка кой е договорил пръв споразумението.

