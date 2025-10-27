Barclays се завръща в Саудитска Арабия след 11-годишно отсъствие

Barclays („Барклис“) се завръща в Саудитска Арабия след 11-годишна пауза, превръщайки се в поредната банка, която ще осъществява дейност в богатото на петрол кралство – самото то в процес на осъществяване на плановете си за икономическа трансформация в размер на трилион долара. Британският кредитор очаква да получи лиценз за предлагане на инвестиционни банкови услуги в страната от Залива и планира да отвори офис в Рияд следващата година.

„Създаваме регионалната си централа, в процес сме на получаване на всички необходими банкови и други лицензи“, каза главният изпълнителен директор К.С. Венкатакришнан в интервю за телевизия „Блумбърг“ от Рияд, където участва в деветото издание на водещия годишен саудитски форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“. На форума присъства и българският президент Румен Радев по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Мохамед бин Салман.

„Офисът ще бъде във финансовия район и с достатъчно място и с добри размери“, зоментира шефът на „Барклис“. И допълни: „Ще го разширим, когато получим лицензите.“

Повторното навлизане в Саудитска Арабия се случва след повече от десетилетие след като базираният в Лондон кредитор се оттегли от страната под ръководството на тогавашния главен изпълнителен директор Антъни Дженкинс, който се опита да обуздае глобалните амбиции на инвестиционното поделение след финансовата криза. Barclays Saudi Arabia отмени лиценза си за извършване на бизнес с ценни книжа през 2014 г., като официалната версия за решението беше, че международните кредитори се затруднявт да се конкурират с местните съперници.

Днес „Барклис“ и много от нейните конкуренти са привлечени обратно в кралството, което се готви да налее милиарди в области като изкуствен интелект, игри и високотехнологично производство и се надпреварва да диверсифицира своята икономика, зависима от петрола.

„Там сме, за да осигурим връзката с останалия свят, да привлечем преки инвестиции и ликвидност“, каза Венкатакришнан. Инвестиционните потоци преди се насочваха от региона към Европа и Съединените щати и „сега много се връщат“, добави той, подчертавайки, че според него, „това е частта, в която можем да помогнем.“

Засега банката е наела Мохамед Абдулазиз АлСархан – председател на местната компания за корабоплаване и логистика Bahri, да помогне в организирането на завръщането в Рияд, твърди запознато с въпроса лица. „Барклис“ е отказала коментар за назначението.

С лиценза си за регионална централа в Саудитска Арабия, британците вървят по стъпките на „Джей Пи Моргън Чейз“ и „Голдман Сакс груп“. Властите в кралството оказват натиск върху международните дружества да установят близкоизточните си централни офиси в Рияд и ги предупреждават, че рискуват да загубят бизнес с държавни организации, ако не се съобразят с това изискване.

Въпреки че новото начинание ще възстанови физическото й присъствие в Саудитска Арабия, „Барклис“ продължава да работи по сделки за инвестиционно банкиране в кралството. Съвсем наскоро тя консултира държавния фонд на страната по дебютната му зелена облигационна емисия.

Тази година банката издигна двама висши ръководители – Халед Ел Дабаг и Уалид Мезхер, да наблюдават разрастващия се бизнес в Близкия изток. Те все още са в Дубай, но сега се отчитат пред Стивън Дейнтън, ръководител на управлението на инвестиционните банкови услуги. С преместването си „Барклис“ на практика постави Близкия изток наравно с другите си основни региони по света, които вече имат местни изпълнителни директори, отчитащи се пред Дейнтън.