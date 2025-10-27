ВАС отмени изцяло Наредбата за граничния здравен контрол

Върховният административен съд (ВАС) отмени изцяло Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България. Подзаконовият акт нашумя при ковид пандемията, тъй като регулира поставянето под карантина хора и товари, доказването на имунизации, издирването контактувалите с болни и др. Отмяната на наредбата става обаче близо две десетилетия след приемането й през 2006 г., при което не била публикувана за обществено обсъждане.

Пропускът беше установен миналата година по друго дело по жалба срещу част от текстовете, след което наредбата беше обжалвана в цялост. Така ВАС констатира повторно, че не е спазено изискването на чл. 2а от Закона за нормативните актове – проектът да е публикуван поне 30 дни преди издаването на нормативния акт, поради което са нарушени принципите на съгласуваност, стабилност, откритост, предвидимост, прозрачност и обоснованост.

„При приемане на процесната наредба не е извършеното уведомяване на всички лица, за които възникват задължения или ограничения по силата на разпоредбите на този нов подзаконов нормативен акт. Проектът не е изпращан до представителни организации на заинтересованите лица, не е публикуван в средства за масово осведомяване, в Интернет, не е оповестен по друг подходящ начин, като не е предоставена възможност в срок не по-кратък от един месец да се представят предложения и възражения до компетентния орган“, мотивира се съдебният състав.