От декември отново ще има нискоемисионната зона за автомобили в центъра на София

От 1 декември Столичната община отново въвежда нискоемисионната зона за автомобили в централната градска част.

Няма да се допускат коли от първа и втора екогрупа, като целта е да се намали замърсяването на въздуха с азотни оксиди и фини прахови частици.

На сайта на Общината всеки може да провери категорията на своя автомобил и дали има достъп до зоните със забрана. Разширява се забраната за стари автомобили от първа екогрупа – обхванат е район от бул. „Константин Величков“ до ул. „Сребърна“.

Зам.-кметът по екология Надежда Бобчева подчерта, че усилията ще бъдат насочени и към ограничаване на замърсяването от строителните фирми.

„През миналата година успяхме да наложим максимални санкции на няколко от фирмите заради неспазване на тези правила и да се получи така, че замърсяването от строителната дейност да бъде ограничено. Свързано с това е и ограничаване на забраната за горене на отпадъци. От миналата година имаме няколко такива случая – чрез снимки с дрон, които сме направили. Въз основа на тези снимки с дрон наложихме глоби“, обясни тя.