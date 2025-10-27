Стартира националната волейболна верига „Малки великани – 2025“

За поредна година националната инициатива „Малки великани“ ще вдъхнови хиляди деца в България да се движат, спортуват и забавляват заедно.
Инициативата, която се утвърди като един от значимите социални проекти у нас, ще обиколи осем български града през есента, като турнирите започват на 28 октомври 2025 г. в зона Благоевград.
„Малки великани“ насърчава здравословния начин на живот, спортната култура и социалната ангажираност сред учениците. Проектът подкрепя равенството между половете и етническата принадлежност, като създава среда на приятелство, сътрудничество и уважение.
Стартиралата през 2018 г. инициатива на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ дава възможност на всички деца да се докоснат до волейбола и да изживеят емоцията на професионалните състезания.
За участие в турнирите всяко училище трябва да сформира смесен отбор от момичета и момчета от 5. и 6. клас и да подаде своите документи. За повече информация посетете официалния сайт на инициативата – malkivelikani.bg.
Състезанията се организират с подкрепата на Булстрад, регионалните управления по образование (РУО) към Министерството на образованието и науката, както и на местните общини в осемте области домакини – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.
За професионалното провеждане на мачовете са ангажирани лицензирани съдии от Българската федерация по волейбол.
Организаторите традиционно подготвят множество подаръци и приятни изненади за всички участници, превръщайки събитието в истински празник на спорта за деца.
Програма – „Малки великани“ 2025
|Дата
|Зала
|Зона
|28 октомври 2025
|Зала „Скаптопара“
|Благоевград
|29-30 октомври 2025
|Зала „Триадица“
|София
|4 ноември 2025
|Зала „Строител“
|Пловдив
|5 ноември 2025
|Зала „Иван Вазов“
|Стара Загора
|6 ноември 2025
|Зала „Меден Рудник“
|Бургас
|11 ноември 2025
|Зала „Първа Езикова гимназия“
|Варна
|12 ноември 2025
|Зала „Дунав“
|Русе
|13 ноември 2025
|ДКС „Васил Левски“
|Велико Търново
