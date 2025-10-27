Стартира националната волейболна верига „Малки великани – 2025“

За поредна година националната инициатива „Малки великани“ ще вдъхнови хиляди деца в България да се движат, спортуват и забавляват заедно.

Инициативата, която се утвърди като един от значимите социални проекти у нас, ще обиколи осем български града през есента, като турнирите започват на 28 октомври 2025 г. в зона Благоевград.

„Малки великани“ насърчава здравословния начин на живот, спортната култура и социалната ангажираност сред учениците. Проектът подкрепя равенството между половете и етническата принадлежност, като създава среда на приятелство, сътрудничество и уважение.

Стартиралата през 2018 г. инициатива на ЗЕАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“ дава възможност на всички деца да се докоснат до волейбола и да изживеят емоцията на професионалните състезания.

За участие в турнирите всяко училище трябва да сформира смесен отбор от момичета и момчета от 5. и 6. клас и да подаде своите документи. За повече информация посетете официалния сайт на инициативата – malkivelikani.bg.

Състезанията се организират с подкрепата на Булстрад, регионалните управления по образование (РУО) към Министерството на образованието и науката, както и на местните общини в осемте области домакини – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Стара Загора.

За професионалното провеждане на мачовете са ангажирани лицензирани съдии от Българската федерация по волейбол.



Организаторите традиционно подготвят множество подаръци и приятни изненади за всички участници, превръщайки събитието в истински празник на спорта за деца.

​Програма – „Малки великани“ 2025

Дата Зала Зона 28 октомври 2025 Зала „Скаптопара“ Благоевград 29-30 октомври 2025 Зала „Триадица“ София 4 ноември 2025 Зала „Строител“ Пловдив 5 ноември 2025 Зала „Иван Вазов“ Стара Загора 6 ноември 2025 Зала „Меден Рудник“ Бургас 11 ноември 2025 Зала „Първа Езикова гимназия“ Варна 12 ноември 2025 Зала „Дунав“ Русе 13 ноември 2025 ДКС „Васил Левски“ Велико Търново

Информация за участие: Булстрад – Малки Великани (malkivelikani.bg)