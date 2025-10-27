РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Австралийският регулатор за справедлива конкуренция заведе дело срещу Microsoft, обвинявайки компанията, че е подвела милиони потребители да плащат по-високи цени за Microsoft 365, след като е обвързала софтуера с инструмента за изкуствен интелект Copilot.

Австралийски регулатор заведе дело срещу Microsoft за подвеждащи практики

Според Австралийската комисия по конкуренция и защита на потребителите (ACCC), от октомври 2024 г. компанията е заблудила около 2.7 милиона клиенти, като е създала впечатление, че те трябва да преминат към по-скъпите версии на Microsoft 365 – персонален и семеен план, които включват Copilot.

След въвеждането на Copilot, цените рязко са се повишили: личният план е поскъпнал с 45% – до 159 австралийски долара (около 103 щатски долара), а семейният – с 29% до 179 австралийски долара, посочва регулаторът.

Бил Гейтс отбеляза 50-годишнината на Microsoft с публикуване на първия код

ACCC твърди, че Microsoft не е уведомила ясно потребителите, че все още съществува по-евтин „класически“ абонамент без Copilot. Вместо това, тази опция е ставала видима едва след като клиентите са започвали да прекратяват абонамента си – практика, която според комисията нарушава закона, защото подвежда потребителите и създава погрешно впечатление, че нямат друг избор.

Освен това, имейлите и публикациите на Microsoft не са споменавали за по-евтината алтернатива, а само са съобщавали за предстоящото повишение на цените при следващото автоматично подновяване на абонамента.

Microsoft пуска предварителна версия на Recall с нова функция за екранни снимки

От Microsoft заявиха, че преглеждат внимателно обвиненията на ACCC.

Регулаторът иска от компанията глоба, обезщетения за потребителите, съдебни забрани и покриване на разноските. Максималната санкция за всяко нарушение може да бъде до 50 милиона австралийски долара, троен размер на получената изгода, или 30% от фирмения оборот за периода на нарушението, ако точната стойност на ползите не може да се изчисли.

