Австралийски регулатор заведе дело срещу Microsoft за подвеждащи практики

Австралийският регулатор за справедлива конкуренция заведе дело срещу Microsoft, обвинявайки компанията, че е подвела милиони потребители да плащат по-високи цени за Microsoft 365, след като е обвързала софтуера с инструмента за изкуствен интелект Copilot.

Според Австралийската комисия по конкуренция и защита на потребителите (ACCC), от октомври 2024 г. компанията е заблудила около 2.7 милиона клиенти, като е създала впечатление, че те трябва да преминат към по-скъпите версии на Microsoft 365 – персонален и семеен план, които включват Copilot.

След въвеждането на Copilot, цените рязко са се повишили: личният план е поскъпнал с 45% – до 159 австралийски долара (около 103 щатски долара), а семейният – с 29% до 179 австралийски долара, посочва регулаторът.

ACCC твърди, че Microsoft не е уведомила ясно потребителите, че все още съществува по-евтин „класически“ абонамент без Copilot. Вместо това, тази опция е ставала видима едва след като клиентите са започвали да прекратяват абонамента си – практика, която според комисията нарушава закона, защото подвежда потребителите и създава погрешно впечатление, че нямат друг избор.

Освен това, имейлите и публикациите на Microsoft не са споменавали за по-евтината алтернатива, а само са съобщавали за предстоящото повишение на цените при следващото автоматично подновяване на абонамента.

От Microsoft заявиха, че преглеждат внимателно обвиненията на ACCC.

Регулаторът иска от компанията глоба, обезщетения за потребителите, съдебни забрани и покриване на разноските. Максималната санкция за всяко нарушение може да бъде до 50 милиона австралийски долара, троен размер на получената изгода, или 30% от фирмения оборот за периода на нарушението, ако точната стойност на ползите не може да се изчисли.