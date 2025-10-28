Над 2.5 млрд. лева ще бъдат инвестирани в Стара Загора, Кюстендил и Перник

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Над 2.5 млрд. лв. ще бъдат вложени в енергийна ефективност в Стара Загора, Кюстендил и Перник

От регионалното министерство ще отпуснат нови над 1.5 млрд. лева за енергийната ефективност на обществените сгради, изграждане на фотоволтаични системи за малки и средни предприятия и трансформация на минни терени в трите въглищни региона на страната – Стара Загора, Кюстендил и Перник. Към момента в трите области се изпълняват проекти за над 1.1 млрд. лева. Средствата са осигурени по програмата „Справедлив преход“.

„Така инвестициите в трите области, засегнати от декарбонизацията, ще достигнат над 2.7 млрд. лв.“, обобщи заместник-министърът Юра Витанова, която председателства Петото заседание на подкомитетите за справедлив преход на трите региона.

Тя поясни, че до края на годината ще бъдат отворени и три нови процедури.

Едната е за трансформацията на минните терени, с бюджет над 475 млн. лева. Другата е за около 300 млн. лева, които са предвидени за подобряване на енергийна ефективност на обществените сгради и 142 млн. лева отиват за малкия и среден бизнес за изграждане на фотоволтаични системи и съоръжения за съхранение на енергия от тях.

До момента са подадени над 1950 проекта, като предстои до края на годината да бъдат сключени договорите с одобрените фирми.

