Мария Илиева от „Величие“ предупреди, че договорът с „Райнметал“ не е обсъждан с общинарите в Карлово

Депутатът Мария Илиева от “Величие” предупреди, че договорът с “Райнметал” за изграждане на два завода в Сопот, не е бил обсъждан от Общинския съвет в Карлово, който ще заседава в четвъртък (30 октомври) от 10.00 часа.

По думите ѝ проектът засяга екомрежата “Натура 2000” и по-конкретно защитената зона Централен Балкан. Тя уточни, че от „Величие“ са събрали 11 подписа на общински съветници, които ще гласуват за отлагане на точката със завода за един месец, но независимо от това Мария Илиева обяви, че председателят на Общинския съвет оказвал натиск върху общинските съветници да си оттеглят подписите.

Освен това Мария Илиева възнегодува, че никой не е питал обществеността в Карлово дали иска завод за барут.

Припомняме, че по-рано днес България и водещият германски технологичен концерн „Райнметал“ подписаха в Министерския съвет стратегически договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси. Проектът ще бъде реализиран чрез съвместно дружество

между „Райнметал“ и ВМЗ–Сопот, а общата инвестиция възлиза на близо 1 млрд.

eвро.