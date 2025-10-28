Акциите на Qualcomm скачат 11% след обявяването на нови AI чипове за сървъри

Акциите на Qualcomm скочиха с 11% след като американския производител на чипове обяви, че навлиза на пазара за центрове за данни с новите си чипове AI200 и AI250. Продуктите, предназначени за AI inference, ще се предлагат като част от сървърни решения и ще бъдат достъпни от 2026 година.

Qualcomm се конкурира с Nvidia и AMD, като клиентите могат да използват както отделни чипове, така и цели сървърни системи. Новата стратегия цели намаляване на зависимостта от смартфонните чипове и лицензионните приходи. Въпреки възможностите, компанията ще се сблъска с тежка конкуренция от облачни гиганти и утвърдени AI доставчици.