22 ранени в Турция след снощното земетрение от 6.1 по Рихтер

Двайсет и двама души бяха ранени и четири сгради бяха разрушени след снощното земетресение от 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер.

Няма информация за жертви, а част от пострадалите са били ранени в паниката при опит да напуснат сградите, в които са се намирали по време на труса. Рухналите сгради са били необитаеми, тъй като са били сред пострадалите при земетресението през август. Възстановено е електричеството на мястото, където беше прекъснато снощи.

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая пристигна снощи в Балъкесир, за да координира дейностите на екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации и за да се срещне с жителите на най-засегнатите места.

Десетки вторични трусове последваха след първия от 6.1.

Последният по-силен е от тази сутрин и е с магнитуд от 4.2 по скалата на Рихтер.

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Заради късния час и проливния дъжд в региона то завари хората предимно по домовете им, но паниката ги изкара навън и част от тях прекараха нощта в джамиите и училищата, които бяха отворени за нуждаещите се.