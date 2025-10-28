РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

22 ранени в Турция след снощното земетрение от 6.1 по Рихтер

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а 29 други бяха ранени.

Двайсет и двама души бяха ранени и четири сгради бяха разрушени след снощното земетресение от 6,1 по Рихтер в Съндъргъ, окръг Балъкесир (Западна Турция), съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер

Няма информация за жертви, а част от пострадалите са били ранени в паниката при опит да напуснат сградите, в които са се намирали по време на труса. Рухналите сгради са били необитаеми, тъй като са били сред пострадалите при земетресението през август. Възстановено е електричеството на мястото, където беше прекъснато снощи. 

Министърът на вътрешните работи Али Йерликая пристигна снощи в Балъкесир, за да координира дейностите на екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации и за да се срещне с жителите на най-засегнатите места.

Десетки вторични трусове последваха след първия от 6.1.

Последният по-силен е от тази сутрин и е с магнитуд от 4.2 по скалата на Рихтер. 

Освен в този окръг земетресението беше усетено по-силно в градовете Истанбул, Бурса, Измир, Текирдаг, както и в някои части на България. Заради късния час и проливния дъжд в региона то завари хората предимно по домовете им, но паниката ги изкара навън и част от тях прекараха нощта в джамиите и училищата, които бяха отворени за нуждаещите се.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени