Балет „Арабеск“ открива сезона с нов артистичен директор

Балет „Арабеск“ открива новия сезон с нов артистичен директор. Това ще стане утре – 29 октомври, от 19.00 часа на сцената на Музикалния театър, където трупата за първи път ще покаже BarrocoLife („Съвършеното несъвършенство“).

С тази премиера Боряна Сечанова, която ръководи „Арабеск“ 25 години, ще предаде щафетата на един от най-ярките солисти на трупата – хореографът и педагог Ангелина Гаврилова.

Освен това не пропускайте на 5 октомври, от 17.00 часа две самостоятелни нови творби – „Четирите годишни времена“ по музика на Антонио Вивалди и хореография на Анна Донева и „В сянката на твоите криле“ – на хореографа Мила Искренова, по музика на Йохан Себастиан Бах, Георг Фридрих Хендел и Жан-Филип Рамо.

Боряна Сечанова

За създаването на „В сянката на твоите криле“ хореографът Мила Искренова е била вдъхновена от мисъл на едно от най-известните имена на модерния танц – Марта Греъм.

Марта Греъм

Тя твърди: Ръцете ни започват от гърба, защото някога са били крила.