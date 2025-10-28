ОББ не планира двойна визуализация на ПОС разписките

Във връзка с предстоящото преминаване към евро като национална валута, „ОББ“ АД не планира двойна визуализация на ПОС разписките, съобщиха от кредитната институция.

Изискването за присъствие на двойна визуализация е само по отношение на обявената цена на стоката или услугата и на касовата бележка.

Промяната на валутата на ПОС терминалите от BGN в EUR ще бъде извършена от ОББ на 1 януари 2026 г., уточняват от банката.

Двойно обозначаване/ двойна визуализация означава, че цените на предлаганите продукти и услуги ще се показват едновременно в лева и евро, като се прилагат правилата за превалутиране и закръгляване. Периодът на двойно обозначаване започва един месец след датата на влизане в сила на Решението на Съвета на ЕС за приемането на еврото – 8 август 2025 г., и приключва 12 месеца след датата на въвеждане на еврото в България.