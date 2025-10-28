РЕГИСТРИРАЙ СЕ
30 души са глобени с по 10 хиляди лева за фалшиви сигнали на телефон 112

Наложена е глоба на мъж, който е решил да се пошегува със свой приятел и да му изпрати линейка у дома. За целта той се обадил на телефон 112 и подал фалшив сигнал.

Заради подобни действия, при които са задействани спешни служби, общо 30 души в страната са глобени с по 10 хиляди лева. 

227 000 лева глоби са наложени на хора, подали фалшиви или шеговити сигнали на телефон 112. За последната година са образувани 567 наказателни производства срещу граждани, злоупотребили със спешния телефон. На 137 човека са наложени глоби между 200 и 1000 лева, 14 души са глобени с между 2000 и 5000 лева.

От МВР разказват и за случай в Сливен, при който жител на града е подал за броени минути две фалшиви обаждания – за сбиване с пострадали и за силна музика. Наложена му е глоба от 10 200 лева. 

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

