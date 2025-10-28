Денят по диагонал – 28 октомври 2025 г.

Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че наложените от Съединените щати санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества няма да засегнат сигурността на доставките на горива в България. Той подчерта, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията в Бургас са обявени за инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната.

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ подписаха официално договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси на церемония в Министерския съвет. Делегацията, водена от главния изпълнителен директор на компанията Армин Папергер и директора на отдела „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне, беше посрещната по-рано на летището от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Инвестицията, възлизаща на над 1 милиард евро е определена като една от най-значимите през последните години и има стратегическо значение за България и за европейската отбранителна сигурност.

По дефиницията на НАСА животът е самоподдържаща се химична система, способна на Дарвинова еволюция

Етапите на възникване на живота са три/ възникване на органични молекули, комбинирането им в биополимери и – най-важната стъпка – формиране на протоклетки.

Вицепремиерът Томислав Дончев заяви на откриването на Регионалната среща за отбраната, че България трябва да увеличи разходите за военното си превъоръжаване и модернизация. Той посочи, че инвестициите в отбраната трябва да се гледат като възможност за страната и като цена за запазване на суверенитета и сигурността й. По груби изчисления в интервала 2026–2030 година необходимите инвестиции възлизат на около 40 млрд. лева, което означава приблизително 8 млрд. лева годишно за военно оборудване и активи.

Няколко дни преди началото на отоплителния сезон все още няма яснота какви ще бъдат сметките за парно през зимата. От Асоциацията на топлофикационните дружества също обявиха, че не знаят как държавата ще реагира на решението на Съда на Европейския съюз от 23 октомври, с което беше отменена формулата за изчисляване на дяловото разпределение. Според съда досегашната методика е непрозрачна и не гарантира точно отчитане на индивидуалното потребление на абонатите.

Депутатите отхвърлиха на второ четене предложенията за промени в Закона за лечебните заведения, които предвиждаха увеличаване на възнагражденията на лекарите без специалност, на фармацевтите без специалност и на професионалистите по здравни грижи. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, които гласуваха „Против“ и „Въздържал се“. „За“ по-високи заплати на младите лекари гласуваха народните представители от ПП-ДБ, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.