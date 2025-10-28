UniCredit планира да изтегли всичките пари, управлявани от Amundi, до средата на 2027-а

UniCredit Group („Уникредит“) намалява бързо размера на клиентските средства, които инвестира чрез френската компания за управление на активи Amundi, като иска да го сведе почти до нула за по-малко от две години, съобщава агенция „Блумбърг“. Тези намерения внасят допълнителни съмнения за евентуалното подновяване на сделката с френската фирма.

Италианската банкова група редуцира бизнеса си с Amundi, въпреки че това води до неустойки при разваляне на договора, твърдят запознати с въпроса лица. Но кредиторът ги оценява като по-малко бреме от таксите, начислявани по настоящото споразумение, допълват пожелалите анонимност източници.

Акциите на Amundi паднаха рязко след публикуването на съобщението и бяха заличили 7.5% от пазарната си оценка 14:42 ч. в Париж. Котировките на книжата на компанията майка на Amundi – френската банка „Креди агрикол“, паднаха с цели 1.6%, докато акциите на „Уникредит“ почти не се промениха.

Когато главният изпълнителен директор на италианския кредитор Андреа Орчел пое банковото кормило през 2021 г., Amundi е управлявал около 80% от инвестиционните банкови активи, според запознатите с въпроса лица. Този дял оттогава е спаднал до около 60% и се очаква да се понижи до около 50% до края на първото тримесечие на 2026-а, преди да се доближи до нула до средата на 2027 г., добавят те.

Представители на двете фирми отказаха коментар.

Amundi управлява активи за около 69 милиарда евро за „Уникредит“ в Италия, от общо 200 милиарда евро, които компанията има в страната, заяви главният изпълнителен директор Валери Бодсон в телефонен разговор с журналисти тази седмица.

Италианската банка и Amundi имат партньорство за продажби, откакто „Уникредит“ продаде своето звено Pioneer на френския мениджър на активи преди почти десетилетие. Но удължаването на споразумението, което ще изтече през юли 2027 г., е под все по-голямо съмнение след неуспешния опит на италианския кредитор да купи местния си конкурент „Банко БПМ“. „Креди агрикол“ също има партньорски договор за продажби с „Банко БПМ“ и увеличи дела си в кредитора, след като „Уникредит“ направи оферта за поглъщането му в края на миналата година.

„Уникредит“ все още не е решила дали ще управлява сама средствата, изтеглени от Amundi или ще се опита да сключи ново споразумение с друг мениджър на активи, съобщават добре информираните източници. Несигурната обстановка вече е накарала няколко служители на френския мениджър в Милано да напуснат и ще се присъединят към втората по големина италианска банка до края на годината, като не е изключено да ги последват и други техни колеги.

Междувременно, Amundi съобщи в сутрешните часове на 28 октомври, че е поставил под съмнение бъдещето на партньорството с италианците и че стратегията за следващите години, която ще бъде представена през ноември, ще включва възможността договорът да не бъде подновен.

„При неблагоприятен сценарий смятаме, че по-голямата част от активите ни, идващи от споразумението с „Уникредит“ в Италия, може да бъде продадена след две години, считано от 2027 г.“, посочи заместник-изпълнителният директор на Amundi Николас Калкоен.

Орчел пък преразглежда договорите на „Уникредит“ за аутсорсинг на услуги като попечителство, плащания, управление на активи и застраховки. Целта е да се намалят разходите и да се подобрят услугите.

В размяната на съобщения се включи и „БНП Париба“. Главният изпълнителен директор на френския кредитор Жан-Лоран Бонафе заяви на 28 октомври, че институцията е готова да работи по споразумение за партньорство за управление на активи с италианската „Уникредит“, ако тя прекрати договорните си отношения с Amundi в средата на 2027 година.

„Разбира се, ние сме отворени за всякакъв вид партньорство с всякакви платформи, търговски банки, частни банки… които биха се нуждаели от висококачествени услуги за управление на активи“, каза Бонафе пред анализатори в телефонен разговор. И допълни: „Това е нормалната игра. Те (италианците) … са възстановили вътрешния си капацитет в сферата на управлението на активи, но със сигурност ще има място за нови партньори“.

В 18.12 ч. българско време на 28 октомври акциите на Amundi се котираха за 63.05 евро на борсата Euronext Paris – дневен спад от 5.61 процента.