Доставките на горива са гарантирани въпреки санкциите срещу „Лукойл“, увери министър Станков

Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че наложените от Съединените щати санкции срещу „Лукойл“ и неговите дъщерни дружества няма да засегнат сигурността на доставките на горива в България. Той подчерта, че с постановление на Министерския съвет активите на рафинерията в Бургас са обявени за инфраструктура, свързана с енергийната и националната сигурност на страната.

Станков посочи, че вече е активиран план за действие в три фази, включващ постоянен мониторинг и превантивни мерки, както и конкретни действия при евентуално прекъсване на доставките. „Имаме достатъчно количества, за да покрием потреблението за много месеци напред“, заяви министърът. По думите му, санкциите, които влизат в сила след 21 ноември, засягат основно начина на разплащане със санкционираните лица и дружества.

Министърът поясни, че още в първия ден след обявяването на санкциите е осъществен контакт с американската служба OFAC, за да бъдат уточнени всички детайли, така че целите на мерките да се изпълнят, без да се засягат интересите на българските граждани. Той добави, че ефектът върху пазара на горива е минимален, с леко повишение в рамките на 2–4 стотинки. България е в постоянна координация с Европейската комисия, САЩ и Обединеното кралство, за да се гарантира нормалната работа на рафинерията.

„След заявеното намерение на руската страна да реализира активите си чрез купувач, нашата цел е ясна — да защитим работните места“, подчерта Станков. Той направи изявлението по време на инспекция на напредъка по изграждането на лот 3 „Рупча–Ветрино“ от Вертикалния газов коридор — стратегически проект с международно значение. В проверката участваха и европейският комисар по енергетиката Дан Йоргенсен, румънският министър Богдан-Груя Иван, както и представители на партньорските държави.