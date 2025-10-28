РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Над една четвърт от турските футболни съдии са залагали на спортни събития

пари домакинства депозити дивидент преки чуждестранни инвестиции елана агрокредит продажбите приходи, Юрий Гагарин прогнози ръст продажби придобивания оборот бфб проекти Мак АД възнаграждения Елана слънчо смарт органик Емка печалба

Общо 371 съдии в турските професионални футболни турнири са регистрирани в букмейкъри, като 152 от тях „активно залагат на спортни събития“, според Ибрахим Хаджиоманоглу, президент на Турската футболна федерация (TFF), цитиран от Daily Sabah. Тези данни са резултат от мащабно разследване, проведено от федерацията в сътрудничество с финансови институции и букмейкъри.

В професионалния турски футбол работят 571 съдии. С други думи, повече от една четвърт от съдиите редовно залагат на спортни събития. Сред съдиите, залагащи в букмейкъри, са, наред с други, седем елитни съдии, които съдийстват мачове в най-високата дивизия на страната. Те ще бъдат отстранени от работа до приключване на разследването.

В материала на Daily Sabah не се уточнява дали съдиите залагат на местни футболни мачове. Във всеки случай, правилата на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) и Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) забраняват на съдиите да правят залози. Подобни нарушения носят сериозни наказания, включително доживотна забрана.

turskata futbolna federacziya tff

Скандалът се разрази на фона на значителен спад в доверието в местните съдии. Едно от последствията му беше назначаването на нидерландския съдия Дани Макели за февруарския мач между истанбулските гиганти „Галатасарай“ и „Фенербахче“.

Сега пресслужбите на „Галатасарай“, „Фенербахче“ и друг голям футболен клуб „Бешикташ“ публикуваха подобни изявления. Те призовават имената на нарушителите да бъдат оповестени публично.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени