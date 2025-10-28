Над една четвърт от турските футболни съдии са залагали на спортни събития

Общо 371 съдии в турските професионални футболни турнири са регистрирани в букмейкъри, като 152 от тях „активно залагат на спортни събития“, според Ибрахим Хаджиоманоглу, президент на Турската футболна федерация (TFF), цитиран от Daily Sabah. Тези данни са резултат от мащабно разследване, проведено от федерацията в сътрудничество с финансови институции и букмейкъри.

В професионалния турски футбол работят 571 съдии. С други думи, повече от една четвърт от съдиите редовно залагат на спортни събития. Сред съдиите, залагащи в букмейкъри, са, наред с други, седем елитни съдии, които съдийстват мачове в най-високата дивизия на страната. Те ще бъдат отстранени от работа до приключване на разследването.

В материала на Daily Sabah не се уточнява дали съдиите залагат на местни футболни мачове. Във всеки случай, правилата на Международната федерация на футболните асоциации (ФИФА) и Съюза на европейските футболни асоциации (УЕФА) забраняват на съдиите да правят залози. Подобни нарушения носят сериозни наказания, включително доживотна забрана.

Скандалът се разрази на фона на значителен спад в доверието в местните съдии. Едно от последствията му беше назначаването на нидерландския съдия Дани Макели за февруарския мач между истанбулските гиганти „Галатасарай“ и „Фенербахче“.

Сега пресслужбите на „Галатасарай“, „Фенербахче“ и друг голям футболен клуб „Бешикташ“ публикуваха подобни изявления. Те призовават имената на нарушителите да бъдат оповестени публично.