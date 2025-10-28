Amazon планира да съкрати до 30 000 корпоративни служители, започвайки от вторник, като част от усилията си да намали разходите и да компенсира свръхнаемането по време на пандемията.

Този брой представлява малък процент от общо 1.55 милиона служители на компанията, но почти 10% от нейните около 350 000 корпоративни кадри. Това би било най-голямото съкращение на Amazon от края на 2022 г., когато бяха премахнати около 27 000 позиции.

Говорител на Amazon отказа коментар.

През последните две години компанията постепенно намалява персонала в различни отдели, включително в звената за устройства, комуникации и подкасти. Новата вълна съкращения може да засегне човешките ресурси (People Experience and Technology – PXT), операции, устройства, услуги и дори Amazon Web Services (AWS), казаха източниците.

Ръководителите на засегнатите екипи са били инструктирани в понеделник как да общуват със служителите след имейлите, които ще бъдат изпратени във вторник сутрин.

Главният изпълнителен директор Анди Джаси предприема инициатива за намаляване на бюрокрацията чрез редуциране на броя на мениджърите. Той въведе анонимна линия за оплаквания, насочена към откриване на неефективност, която е получила около 1500 сигнала и довела до над 450 промени в процесите, каза той по-рано тази година.

Джаси заяви през юни, че увеличеното използване на инструменти с изкуствен интелект вероятно ще доведе до допълнителни съкращения, тъй като много рутинни и повтарящи се задачи ще бъдат автоматизирани.

„Този ход показва, че Amazon вече реализира достатъчно увеличение на производителността, задвижвано от ИИ, за да оправдае значително намаляване на персонала,“ коментира анализаторът от eMarketer Скай Канавес.

„Компанията е под натиск да компенсира краткосрочно дългосрочните си инвестиции в изграждането на ИИ инфраструктура.“

Amazon се подготвя за нов силен празничен сезон и планира да наеме 250 000 сезонни работници за складовете и логистиката – същият брой като през последните две години.

Компанията също така обяви реорганизация в отдела PXT, отговарящ за инициативите за многообразие, като промените включват повишения и нови длъжности.

Акциите на Amazon се повишиха с 1.2% до $226.97 в понеделник. Компанията ще публикува резултатите си за третото тримесечие в четвъртък.

