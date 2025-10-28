Как е възникнал животът? Загадка е защо не може да бъде създаден в лабораторни условия (част 1)

По дефиницията на НАСА животът е самоподдържаща се химична система, способна на Дарвинова еволюция

Етапите на възникване на живота са три/ възникване на органични молекули, комбинирането им в биополимери и – най-важната стъпка – формиране на протоклетки.

Огромната неизвестна за науката все още е как органичните молекули, т. нар. тухли на живота, са се усложнили до живи клетки, дали са начало на живота на Земята и са положили основа на еволюцията.

В космическото пространство е пълно с органични молекули. Въпросът е как се образуват живи клетки, които могат да се адаптират към околната среда, да се възпроизвеждат и да еволюират.

Условията на Земята не са уникални за Вселената, но до момента не сме ги открили никъде другаде.

Открита е нова свръхземя – планета със сходни характеристики на Земята. И тя е разположена точно в средата на обитаемата зона, където водата е в течно състояние.

Няма как да намерил нещо, което не познаваме. Затова търсим характеристики, сходни със земните.

Няма признаци някъде да съществува живот, различен от този на въглеродна основа. Самият Карл Сейгън се определяше като въглероден шовинист.

Това споделиха в СТУДИО БАНКЕРЪ изтъкнатите учени акад. Николай Денков, доц., Владимир Божилов и д-р Петър Ефтимов.

Още от интервюто:

Как е възникнал животът? Колко типа живот има във Вселената?

Къде е липсващото звено по отношение на познанието ни за възникване на земния живот?

Животът на въглеродна основа ли е единствено възможен във Вселената?

Каква е разликата между органични молекули и живи клетки?

Защо живот не може да се създаде в лаборатория?

Какъв е приносът на българските учени в областта на астробиологията?

