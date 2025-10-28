По-ниски приходи от кораборемонтни услуги – за 77.96 млн. лв., отчете КРЗ „Одесос“

От началото на годината до края на трето тримесечие в Кораборемонтния завод „Одесос” АД във Варна са ремонтирани общо 49 кораба /при 24 през 2024 г./. Въпреки това финансовите резултати не са така добри. Общата стойност на извършените кораборемонтни услуги е 77.96 млн. лв. в срвнение с 82.36 млн. лв. през миналата година. Това показват данните от междинния финансов отчет на фирмата.

Приходите ѝ от дейността възлизат на 80.15 млн. лв. срещу 84.1 млн. лв. за същият период година по-рано.

Общият размер на паричните постъпления за трето тримесечие е 80.61 млн. лв. при отчетени приходи в размер на 84.13 млн. лв. през миналата година.

Разходите за дейността са нараснали до 71.76 млн. лв. срещу 67.59 млн. лева.

Резултатът от основна дейност за трето тримесечие е печалба от 9.13 млн. лв., докато за същият период през 2024 г. е отчетена печалба от 16.58 млн. лева.

Крайният финансов резултат в края на септември е печалба в размер на 8.85 млн. лв.

в сравнение с печалба от 16.53 млн. лв. за същият период на миналата година.

В края на септември в предприятието са работили 819 души при 794 души година по-рано. Средната работна заплата е 2964 лв. при 2960 лв. за 2024 година.

Основният фирмен риск за Кораборемонтен завод “Одесос” е свързан с

възможните изменения на търсенето и предлагането на кораборемонтните услуги в световен мащаб.

В тази връзка фирменият риск може да окаже влияние върху ръста на продажбите на дружеството, както и върху промяната на рентабилността, отбелязват от компанията.

Предлаганата от Кораборемонтен завод „Одесос” услуга (кораборемонт) е в силна зависимост от международният фрахтов пазар, което като цяло не би могло да сведе фирмения риск до минимум.

Войната между Русия и Украйна е напълно непредвидим риск, с ясно изразени негативни последици за целия свят. Вече са факт множество негативни ефекти върху дружеството. От една страна, вече се проявяват ефектите от повишението на цените на енергоносителите (природен газ, горива, ел. енергия и други) и на редица суровини и материали. А от друга – нестабилната обстановка в черноморският регион може да доведе до отлив на клиенти, предвид водените в съседство военни действия. Продължителността на военните действия, налаганите допълнителни санкции на Русия, унищожаването на производствената и транспортна инфраструктура на Украйна, осигуряваща преди войната значителен обем от доставките на суровини за индустрията, води до негативни последици за дружествата, чиято дейност е свързана с корабостроене и кораборемонт, посочват мениджърите в отчета за третото тримесечие.

Поради спецификата на предлаганата от Кораборемонтен завод „Одесос” услуга, търсенето й е в силна зависимост от множество външни фактори. Това не позволява точно планиране на бъдещите приходи.

От началото на годината котировките на акциите на КРЗ “Одесос” на “Българска фондова борса” лъкатушат по ценовата стълбица. В момента сделки се сключват на 328 лева за един брой, като това е най-високата цена, плащана за книжата на публично дружество у нас. Така борсовите играчи оценяват компанията на над 192 млн. лева пазарна капитализация.