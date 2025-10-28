Костадин Ангелов смята днешното заседание на парламента за излишно

Днешното извънредно заседание е излишно, тъй като решенията, които сме взели, ще бъдат формализирани в бюджетните закони. Това, което правят от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“, заедно с „Възраждане“, е опит за политическа пропаганда и трупане на политически актив на гърба на българските медици. Смятаме това за недопустимо. Това обяви председателят на здравната комисия в парламента д-р Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС преди началото на извънредното заседание на 51-ото Народно събрание, при което предстои второто гласуване на промените в Закона за лечебните заведения, които имат за цел увеличаване на заплатите на младите лекари и на специалистите по здравни грижи.

„Продължаваме промяната“ и лично Асен Василев управляваше българските финанси за последните 4 години – ако беше толкова способен, би следвало повишението на заплатите да бъде факт. Ето защо смятаме, че това са само приказки – за трупане на политически дивиденти, а решението идва от управляващата коалиция, продължи Костадин Ангелов.

Той поясни, че нивата на възнаграждения, които са били обсъждани в публичното пространство за последните месеци, в това число, и възнагражденията на младите лекари, ще бъдат постигнати с бюджетните закони, които ще бъдат внесени в законовия срок – до края на месец октомври. Уточни и че няма да има нива на трудови възнаграждения, които да са по-ниски от обсъжданите до момента.

Преди да коментира днешното извънредно заседание, Костадин Ангелов обяви, че идва от току-що приключилото заседание за съвместно управление, на което са взели решение за въвеждането на ротационно председателство на Народното събрание. Предстои утре (29 октомври) то ще бъде разписано като анекс към споразумението за съвместно управление.

На въпрос кога ще стане ротацията, Костадин Ангелов уточни, че след като анексът бъде разписан и подписан, ще има отговор на питането.

Той добави и че по време на заседанието не е била обсъждана оставката на настоящия председател на Народното събрание – Наталия Киселова.

Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“, който се оказа, че е участвал на заседанието за съвместно управление, отбеляза, че от неговата партия са били на събирането, тъй като са се обсъждали политики. Той подчерта, че „ДПС-Ново начало“ не дебатира кадрови въпроси, негови представители не участват в гласуването, а само в обсъждането на политики.

Попитан дали са били обсъждани предложенията на „БСП-Обединена левица“ за промени в данъчните закони, Костадин Ангелов отговори отрицателно. Той поясни, че между ГЕРБ и БСП няма напрежение и отказа да коментира дали приемат идеите на социалистите за прогресивно данъчно облагане.