Варненската полиция разкри две наркооранжерии

Полицията във Варна е разкрила две наркооранжерии на различни локации в “морската” ни столица, съобщават от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Извършени са претърсвания на два адреса, като и на двете места криминалистите намерили и иззели голямо количество марихуана.

Растенията от рода на конопа са били отглеждани в три помещения, оборудвани с високотехнологични напоителни и климатични системи. Те били обзаведени с лампи с подходяща температура, вентилация, филтри, уреди за контрол на температурата и влажността и други.

При спецакцията са открити и отделни помещения за изсушаване и изчистване на готовата наркопродукция. Иззети са и няколко таблетки екстази.

Припомняме, че последният случай на разбита наркооранжерия във Варна, за която има публична информация, беше през септември в село Въглен.