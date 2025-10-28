Мъжете се нуждаят от два пъти повече упражнения от жените

Мъжете може да се нуждаят от два пъти повече упражнения от жените, за да постигнат същото намаление на риска от коронарна болест на сърцето, показва ново проучване. Учените настояват насоките за здравословен живот да вземат предвид половите различия.

Изследователите анализирали данни за физическата активност на над 80 000 души и установили, че рискът от сърдечни заболявания намалява с 30% при жените, които тренират по 250 минути седмично. За да постигнат същия ефект, мъжете трябва да достигнат 530 минути, или почти девет часа седмично.

Проучването надгражда предишни данни, според които жените извличат по-голяма полза от същото количество упражнения в сравнение с мъжете – макар че те обикновено са по-малко физически активни и по-рядко постигат препоръчителните цели за движение.

Според насоките на британската здравна служба (NHS), мъже и жени на възраст между 16 и 64 години трябва да извършват поне 150 минути умерени упражнения или 75 минути интензивни упражнения седмично, като комбинират това с упражнения за сила два пъти седмично.

Но новото проучване подчертава нуждата от персонализирани препоръки за мъже и жени и изтъква значителните здравни ползи, които жените могат да постигнат дори с умерени нива на активност. В световен мащаб една от всеки три жени умира от сърдечно-съдови заболявания.