Минималната работна заплата ще бъде 1213 лева, обеща Гуцанов

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов потвърди, че е подписал постановлението, с което размерът на минималната работна заплата става 1213 лева. Той уточни, че обсъжданите до момента предложения в рамките на бюджетните разговори също се движат около тази сума. Изявлението беше направено по време на кръгла маса на тема „Детство без насилие“, организирана в Националната спортна академия от председателя на парламентарната комисия по младежта и спорта Габриел Вълков.

„Законът е такъв, че размерът трябва да бъде 1213 лева. Това вече мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество и е подписано от мен. Оттук нататък въпросът е какво ще позволи бюджетът и какви ще са параметрите“, каза министърът.

Гуцанов подчерта, че темата за бюджета е сред най-обсъжданите в правителството. „Няма ден през последните седмици, в който да не говорим за бюджета“, посочи той, като изрази увереност, че решенията ще бъдат взети в интерес на работещите и финансовата стабилност на страната.