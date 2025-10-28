Пътуванията на българи в чужбина през септември нарастват със 17.1%

Пътуванията на български граждани в чужбина през септември са 1 005 000, или със 17.1% повече от септември 2024 година. Прави впечатление, че има увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Това показват данните публикувани от Националния статистически институт.

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към балканските страни. До Турция те са 293 300., до Гърция – 280 000, до Сърбия – 73 200, и до Румъния – 68 700. Сред петте най-посещавани е и Германия (61 600).

До Турция най-много са пътуванията за друга цел

(гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия и други) – общо 194 644.

До Гърция и до Сърбия най-много са пътуванията за почивка и екскурзия – съответно по 168 452 и 45 019.

Десетката се допълва от Италия – 26 600 пътувания, Австрия – 24 700, Република Северна Македония – 24 600, Обединено Кралство – 22 700, Испания – 15 400.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с цел почивка и екскурзия – 46.5%, следвани от пътуванията с други цели – 39.2%, и тези със служебна цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и други) – 14.3 процента.