Мнозинството отхвърли законопроектите за по-високи заплати на младите лекари

Депутатите отхвърлиха на второ четене предложенията за промени в Закона за лечебните заведения, които предвиждаха увеличаване на възнагражденията на лекарите без специалност, на фармацевтите без специалност и на професионалистите по здравни грижи. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, които гласуваха „Против“ и „Въздържал се“. „За“ по-високи заплати на младите лекари гласуваха народните представители от ПП-ДБ, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.

В неподкрепеното от мнозинството предложение на „Възраждане“ бе заложено основното месечно трудово възнаграждение на лекар без специалност да е не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата за страната. По отношение на основното месечно трудово възнаграждение на медицинските сестри, акушерките, лекарските асистенти и помощник-фармацевтите идеята на „Възраждане“ бе то да не е по-малко от 140% от средната брутна работна заплата за страната.

От ПП-ДБ имаха същото предложение като „Възраждане“ за лекарите без специалност – т.е. заплатите им да са не по-малко от 150% от средната брутна работна заплата, докато за медицинските специалисти те предлагаха възнаграждението да е не по-малко от 125 процента.

Председателят на парламентарната група по здравеопазване Костадин Ангелов от ГЕРБ-СДС обяви, че въпросът за заплатите на младите лекари ще бъде решен с бюджетните закони.

Той поясни, че с тях ще бъдат въведени нивата на възнаграждения по категории персонал, като ще има няколко като лекар без специалност, медицинска сестра, магистър-фармацевт и т.н.

Ангелов обърна внимание, че всички останали категории, които са производни от категориите, които е изброил, ще бъдат предмет на колективно трудово договаряне в съответните лечебни заведения.

Добави и че има взето политическо решение, че няма да има заплата на начинаещ лекар без специалност в системата на болничната медицинска помощ, която да бъде по-ниска от визираните стойности на средната брутна работна заплата, умножени със съответния процент.

Освен това Ангелов уточни, че медиците, които не работят в системата на НЗОК и не се финансират от нея, а през второстепенни разпоредители, ще бъдат финансирани през бюджета на Министерството на здравеопазването.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

