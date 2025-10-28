Трябва много по-активна политика за привличане на инвестиции, заяви Румен Радев на форум в Рияд

Президентът Румен Радев призова България да бъде по-активна в привличането на чужди инвестиции.

Държавният глава е в Саудитска Арабия по покана на престолонаследника на кралството и участва в международния форум „Инициатива за бъдещи инвестиции“.

Радев се включи в дискусия за истинската цена на икономическата сигурност заедно с президентите на Косово и на Руанда, и с вицепрезидента на Турция.

Над 8000 са участниците във форума тази година. Сред тях са Доналд Тръмп-младши и американският заместник държавен секретар по енергетиката.

България и Саудитска Арабия могат да си сътрудничат в областта на икономиката, отбраната, фармацията, образованието и културата. Партньорство е възможно и в областта на иновациите, посочи президентът Румен Радев при участието си в Деветото издание на „Давос в пустинята“, както наричат международния форум в Рияд.

„Саудитска Арабия се утвърждава като център за иновации, за научни изследвания, за инвестиции, за енергийна трансформация. Това са сфери, в които България има потенциала да предложи партньорство“, отбеляза държавният глава.

Дали у нас ще има инвестиции от Саудитска Арабия, зависи и от България, коментира Радев след среща с министъра на търговията на кралството:

„Знаете ли какво ми сподели министърът на търговията – че очаква нашите министри да бъдат много по-активни и да имат комуникация с техните министри, защото в момента такава комуникация според него няма.

И това е важно условие, за да имаме каквито и да било инвестиции. България трябва да има много по-активна, бих казал агресивна, политика от страна на нашите министерства за привличане на инвестиции. Остава ние да си напишем домашното. Това беше и пожеланието на министъра на търговията“, посочи президентът.

От договореностите между София и Рияд зависи дали престолонаследникът на Саудитска Арабия ще посети България. Президентът поднови поканата си към принц Мохамед Бин Салман:

„Той ще дойде, когато имаме готовност за конкретни проекти, за подписване на конкретни споразумения. Ние все още не сме подписали споразумението за взаимна защита на инвестициите. Така че има да се свърши доста домашна работа, преди да дойде престолонаследникът и министър-председател в България“, обясни Радев.