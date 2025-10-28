Парламентът заседава извънредно за заплатите на младите лекари

Парламентът ще заседава извънредно днес от 13.00 ч., за да обсъди промените в заплащането на младите лекари и медицинските сестри. Конкретен резултат обаче не се очаква, въпреки няколкото законопроекта, тъй като ГЕРБ вече обяви, че решението за възнагражденията ще бъде включено в бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Въпреки тази заявка, в последния работен ден от миналата седмица, „Продължаваме промяната“ събра подписи за свикването на извънредно заседание и председателят на Народното събрание Наталия Киселова нямаше избор, освен да го насрочи.

Миналата седмица здравната комисия не прие нито един от трите законопроекта за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, минали на първо четене, включително този на управляващите (ГЕРБ, БСП и „Има такъв народ“), които партиите предложиха след протести на млади лекари, специализанти и студенти за достойни условия на труд.

Причината – ново предложение на мнозинството, според което увеличението на възнагражденията на младите лекари и медицинските сестри ще залегне в Закона за бюджета на здравната каса за 2026 г., който предстои да бъде внесен до 31 октомври. Опозицията обаче не вярва на това обещание и иска законопроектите да бъдат разгледани в пленарната зала.

Исканията на протестиращите от месеци медици е основното възнаграждение на лекар да се обвърже със средната заплата за страната и да е 150% от нея. Медицинските сестри също настояват за увеличение, като за тях и акушерките нивото трябва да се повиши на 125% от средната заплата.