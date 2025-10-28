РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Президентът Румен Радев ще участва във форума „Инициатива за бъдещи инвестиции“ в Рияд

Румен Радев Саудитска Арабия

На 28 октомври президентът Румен Радев ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции“, а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност“.

Президентът Радев е на посещение в Кралство Саудитска Арабия по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. Мохамед Бин Салман.

Българският държавен глава ще участва в Деветото издание на международния форум, който събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие.

В рамките на международното събитие президентът ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво.

„Инициатива за бъдещи инвестиции“ се организира от FII Institute

неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация „Vision 2030“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени