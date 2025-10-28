България и „Райнметал“ подписват договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси

България и германският технологичен концерн „Райнметал“ ще обявят началото на проекта за изграждане на завод за барут и боеприпаси днес на официална церемония в Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Инвестицията в размер на близо 1 млрд. лв. е сред най-значимите през последните години и е ключова стъпка за модернизирането на българската отбранителна индустрия. Тя също е част от усилията на Европейския съюз и НАТО за укрепване на отбранителните способности и стратегическата автономност на Европа в контекста на променената геополитическа среда, се посочва в съобщението.

Икономически растеж, развитие на производствени мощности от най-ново поколение и нови близо 1000 висококвалифицирани работни места са само част от ползите за България от реализацията на проекта, добавят още от правителствената служба. С изграждането на завода България ще възстанови ключов елемент от отбранителния си капацитет и ще засили позициите си в европейската отбранителна индустрия. Иновативният завод за производство на барут и 155-милиметрови артилерийски снаряди и модулни зарядни системи ще бъде реализиран чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и ВМЗ-Сопот.

Под договора подписите си ще сложат главният изпълнителен директор на „Райнметал“ Армин Папергер и директорът на отдел „Оръжия и боеприпаси“ на концерна Роман Кьоне. От българска страна договора ще подпише изпълнителният директор на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) Иван Гецов. На церемонията ще присъства и министър-председателят Росен Желязков.

Тази инвестиция е една от най-бързо договорените за страната ни – малко повече от половин година отне и беше обявена от Папергер в края на август, като за принос по нея и кой я е осигурил спориха президентът Румен Радев и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Настоящите производства на ВМЗ-Сопот бяха посетени лично и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.