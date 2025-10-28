За 29 октомври е обявена национална стачка на въздушния транспорт в Италия

За 29 октомври е обявена 24-часова национална стачка в сектора на въздушния транспорт в Италианската република, съобщават от Министерството на външните работи. Очаква се да бъде засегната дейността на летищата в страната, най-вече в Милано – „Малпенса“ и „Линате“, в Пиза и във Флоренция.

За да се сведат до минимум неудобствата за пътуващите и в съответствие с разпоредбите на Италианската гражданска авиационна агенция (ENAC),

в часовите интервали от 07:00 ч. до 10:00 ч. и от 18:00 ч. до 21:00 ч. е гарантирано изпълнението на полети.

Поради възможни забавяния или анулиране, от МВнР препоръчват на българските граждани, пребиваващи краткосрочно или дългосрочно в Италия и планиращи пътувания с въздушен транспорт в посочения ден, да проверяват предварително информацията за своите полети на електронната страница на ENAC.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се в Италия, могат да се обръщат към българските дипломатически и консулски представителства в страната:

-Посолството на България в Рим на следните контакти: тел: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648; тел. номер за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764; имейл адреси: [email protected]; [email protected].

-Генералното консулство на България в Милано на следните контакти: +39-02-35987381; тел. номер за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043; имейл адрес: [email protected].