Републиканците представиха доклад за употребата на автопен от Байдън

Републиканците в Камарата на представителите представиха дългоочаквания си доклад за употребата на автопен от бившия президент Джо Байдън, отправяйки остра критика към времето му в Белия дом. Докладът до голяма степен преразказва публично известна информация, като същевременно прави широкообхватни обвинения за работата на неговата администрация, отбелязва АП.

Докладът не съдържа конкретни доказателства за заговор на служители на Белия дом да прокарват политики без знанието на Байдън или че той не е бил наясно със закони, помилвания или изпълнителни заповеди, подписани от негово име. При все това републиканците твърдят, че констатациите им поставят под съмнение всички действия на 82-годишния демократ по време на мандата му.

„Цената на схемата за прикриване на последиците от влошеното физическо и психическо състояние на президента Байдън беше голяма, но вероятно никога няма да бъде напълно изчислена,“ се казва в документа. „Прикриването изложи на риск националната сигурност на Америка и постави под заплаха доверието на нацията в нейните лидери“.

Републиканците са изпратили писмо до главния прокурор Пам Бонди, настоявайки за пълно разследване, сходно с това, което сегашният държавен глава Доналд Тръмп разпореди по-рано тази година.

Обвиненият категорично отрече да не е бил наясно с действията на администрацията си, наричайки тези твърдения „нелепи и неверни“. Демократите заклеймиха разследването като отклоняване на вниманието и загуба на време, а правни експерти предупреждават, че то може да създаде бъдещи правни проблеми както за администрацията на Тръмп, така и за самите републиканци в Конгреса, които също често използват автопен и подобни устройства за подписване на документи.