Над 500 000 птици умъртвени в Германия заради разпространението на птичи грип

Десетки случаи на птичи грип са регистрирани в цяла Германия, особено в североизточните региони. Вирусът не е особено опасен за хората, но може да доведе до повишаване на цените на месото от птици и яйцата.
От началото на септември в Германия са умъртвени над половин милион кокошки, патици, гъски и пуйки, след като страната бе обхваната от нова вълна на силно заразен щам на птичия грип.
Според Института „Фридрих Льофлер“ (FLI) – държавната агенция, която следи заразните болести по животните – до момента са регистрирани 30 огнища в птицеферми и още 73 сред диви птици.
„Очакваме още случаи,“ съобщи говорител на института пред агенция DPA, като уточни, че в момента се разследват още 23 подозрителни случая.
Обикновено огнищата на птичи грип се появяват в началото на ноември, когато е пикът на миграционния сезон, което означава, че настоящата епидемия все още не е достигнала своя връх.
Най-сериозно засегнати са северните и източните провинции:
- Долна Саксония – 20 случая
- Тюрингия – 19
- Бранденбург – 19
- Мекленбург–Предна Померания – 14
Причинител на заболяването е силно заразният щам H5N1 на вируса HPAIV, известен като „птичи грип“.
Опасен ли е за хората?
Теоретично, при високи концентрации вирусът може да се предаде на хора, но според Института „Роберт Кох“ (RKI) в Германия няма известни такива случаи.
По-осезаемото отражение върху хората вероятно ще бъде икономическо.
Председателят на Баварския съюз на птицевъдите, Роберт Шмак, предупреди, че може да се стигне до увеличение на цените на яйцата с до 40% и до по-малък избор на птичи продукти в супермаркетите.
Президентът на Централния германски съюз на птицевъдите, Ханс-Петер Голдник, обаче не очаква рязък скок на цените в краткосрочен план или преди Коледа, тъй като повечето гъски в Германия се внасят от Унгария и Полша.
Мерки срещу разпространението
Институтът FLI препоръчва:
- да се избягва контакт с мъртви птици,
- и да не се влиза с мръсни обувки в помещения, където има домашни птици, за да се предотврати пренасяне на вируса.
Политическа реакция
В германския Бундестаг, говорителка на опозиционната Зелена партия заяви, че сегашното огнище е показало „уязвимостта на индустриалното животновъдство“, където претъпканите помещения създават идеални условия за разпространение на вируса.
