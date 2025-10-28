Над 500 000 птици умъртвени в Германия заради разпространението на птичи грип

Десетки случаи на птичи грип са регистрирани в цяла Германия, особено в североизточните региони. Вирусът не е особено опасен за хората, но може да доведе до повишаване на цените на месото от птици и яйцата.

От началото на септември в Германия са умъртвени над половин милион кокошки, патици, гъски и пуйки, след като страната бе обхваната от нова вълна на силно заразен щам на птичия грип.

Според Института „Фридрих Льофлер“ (FLI) – държавната агенция, която следи заразните болести по животните – до момента са регистрирани 30 огнища в птицеферми и още 73 сред диви птици.

„Очакваме още случаи,“ съобщи говорител на института пред агенция DPA, като уточни, че в момента се разследват още 23 подозрителни случая.

Обикновено огнищата на птичи грип се появяват в началото на ноември, когато е пикът на миграционния сезон, което означава, че настоящата епидемия все още не е достигнала своя връх.

Най-сериозно засегнати са северните и източните провинции:

Долна Саксония – 20 случая

Тюрингия – 19

Бранденбург – 19

Мекленбург–Предна Померания – 14

Причинител на заболяването е силно заразният щам H5N1 на вируса HPAIV, известен като „птичи грип“.

Опасен ли е за хората?

Теоретично, при високи концентрации вирусът може да се предаде на хора, но според Института „Роберт Кох“ (RKI) в Германия няма известни такива случаи.

По-осезаемото отражение върху хората вероятно ще бъде икономическо.

Председателят на Баварския съюз на птицевъдите, Роберт Шмак, предупреди, че може да се стигне до увеличение на цените на яйцата с до 40% и до по-малък избор на птичи продукти в супермаркетите.

Президентът на Централния германски съюз на птицевъдите, Ханс-Петер Голдник, обаче не очаква рязък скок на цените в краткосрочен план или преди Коледа, тъй като повечето гъски в Германия се внасят от Унгария и Полша.

Мерки срещу разпространението

Институтът FLI препоръчва:

да се избягва контакт с мъртви птици,

и да не се влиза с мръсни обувки в помещения, където има домашни птици, за да се предотврати пренасяне на вируса.

Политическа реакция

В германския Бундестаг, говорителка на опозиционната Зелена партия заяви, че сегашното огнище е показало „уязвимостта на индустриалното животновъдство“, където претъпканите помещения създават идеални условия за разпространение на вируса.

