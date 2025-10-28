България няма да има напредък, докато не се премахне моделът на задкулисието, заяви Радев

Президентът Румен Радев заяви, че България няма да постигне реален напредък, докато не бъде премахнат моделът на задкулисие и безотговорност в управлението. Той направи това изявление по време на среща с представители на българската общност в Рияд, където е на официално посещение. В отговор на въпрос от сънародник дали вижда реални промени в близка перспектива, Радев подчерта, че вярва в необходимостта и възможността за промяна, но посочи, че тя е невъзможна без ясно поемане на политическа отговорност.

„Трябва да има открито лице на управлението. Представете си, ако престолонаследникът на Саудитска Арабия, който е и министър-председател, не ръководи държавата, а някой отстрани му нарежда какво да прави без формална власт — така е и у нас. Докато не отстраним този модел на задкулисие, няма как да имаме развитие“, каза президентът.

Днешният ден е вторият от официалната визита на държавния глава в Саудитска Арабия, включваща срещи на високо равнище. В понеделник Радев разговаря с престолонаследника и министър-председател Мохамед бин Салман, като двамата обсъдиха възможности за задълбочаване на двустранното сътрудничество. Президентът постави акцент върху развитието на високите технологии и иновациите, а по-рано днес се срещна и с министъра на търговията на кралството, който отбеляза, че това е първото официално посещение на български държавен глава в Саудитска Арабия.