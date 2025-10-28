Учениците са подложени на по-голям риск от употребата на цигари, напитки и вейпове с наркотици

Началникът на отдел „Борба с наркотрафика“ към Агенция „Митници“ Стефан Бакалов предупреди, че учениците са подложени на все по-голям риск от консумирането на напитки, цигари и вейпове, в които са добавени наркотици без тяхното знание.

Според него няма точна статистика колко такива случаи има. “Много често децата са обект на различни посегателства и “спайкването” (добавяне на наркотици в напитки или продукти, без знанието на потребителя) е един от основните рискове, на който те могат да попаднат“, обясни той.

Бакалов, заедно с директора на дирекция „Комуникации“ в Националната агенция по приходите Анна Митова, посетиха 78 Средно училище „Христо Смирненски“ в Банкя, където изнесоха презентации пред повече от 200 ученици и учители за рисковете от употреба на наркотици и хазартната зависимост, част от кампанията „Не сте сами“.

Относно проблема с хазарта Митова заяви, че „за жалост голяма част от младежите са имали досег с хазартни игри“. Това се дължи най-често на т. нар. синдикални залози (група от хора, които анализират коефициентите подробно и целят да си изкарат прехраната от това).

Податливите към хазартна зависимост се вписват в Регистър на уязвимите лица и организаторите на хазартни игри не ги допускат до участие, което се урежда според регистрите на приходната агенция. Регистърът не е публичен, а достъп до него имат единствено определени длъжностни лица.