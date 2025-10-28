Посещенията на чужденци у нас са нараснали с 3.5% спрямо септември 2024-а

През септември посещенията на чужди граждани в България в България рязко намаляват спрямо август. Те са 1 306 000, но са с 3.5% повече в сравнение със същия месец на миналата година, отбелязват от Националния статистически институт.

Има увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 31.6% (412 600) от всички посещения на чужденци в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили страната ни, е най-голям –

54.3% от общия брой чужди граждани и достига 709 700. Най-голям е броят на гостуванията от Румъния – 32.2%, от Германия – 14.9%, от Гърция – 13.7%, и от Полша – 12.8 процента.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ (включва страните в Европа извън Европейския съюз) са 479 700, или 36.7% от всички гостувания в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 202 500, или 42.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от Румъния – 228 700. От Турция са гостуванията са 202 500, от Украйна – 115 400, от Германия – 105 600, а от Гърция – 97 500.

Най-много румънци са били у нас за почивка и екскурзия – 108 928,

показват данните.

В Топ 10 са още Полша, от която има 91 200 посещения, от Сърбия са 68 000, от Обединеното кралство – 42 300, от Република Северна Македония – 35 700, и от Чехия – 26 500.

Преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия – 46.8%, следвани от посещенията с други цели – 43.2%, и тези със служебна цел цел (командировки, участие в конференции, конгреси и симпозиуми и други) – само 10 процента.