Ще направим и завод за средни калибри, обяви Борисов на Regional Defence Summit

След подписването на договора за завода за барут между България и „Райнметал“ директорът на германския концерн Армин Папергер се присъедини заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов към форума Regional Defence Summit 2025. На него Борисов обяви, че България ще направи още един завод – за средни калибри.

Той бе категоричен, че ако е нямало редовно правителство, договорът с „Райнметал“ е нямало да бъде подписан. Уточни и че след новия завод у нас още по-задълбочено ще се развива и военно машиностроене, и военна индустрия, тъй като по думите му това е „семейният бизнес“.

Борисов, цитиран от БТА, направи и аналогия със спорта: „Когато дойде централен нападател като господин Папергер в българския футбол, ще дойде и ляв бек, а след това и десен“. Освен това добави, че и президентът Румен Радев е говорил добри неща за сделката с „Райнметал“.

На международния форум Борисов подчерта, че е избрал къде да е ГЕРБ – с колегите от Западна Европа, от САЩ и да подкрепя Украйна.