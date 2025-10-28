Toyota планира да построи автомобилни заводи в САЩ за 10 млрд. долара

Японската корпорация Toyota Motor планира да построи нови автомобилни заводи в САЩ на стойност до 10 милиарда долара, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Премиерът на Япония Санае Такаичи току-що ми каза, че Toyota планира да създаде автомобилни заводи в Съединените щати на стойност до 10 милиарда долара“, каза той, говорейки пред американски военни на кораба USS George Washington, базиран във военната база Йокосука в Япония.

Агенция Kyodo News по-рано отбеляза, че

целта на тази сделка е опит за справяне с търговския дисбаланс между двете страни,

от който Тръмп многократно е изразявал недоволство. Япония изнася приблизително 500 000 превозни средства годишно за американския пазар.