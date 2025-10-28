РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Toyota планира да построи автомобилни заводи в САЩ за 10 млрд. долара

Toyota с нови нарушения при сертифициране според японските власти

Японската корпорация Toyota Motor планира да построи нови автомобилни заводи в САЩ на стойност до 10 милиарда долара, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп.

„Премиерът на Япония Санае Такаичи току-що ми каза, че Toyota планира да създаде автомобилни заводи в Съединените щати на стойност до 10 милиарда долара“, каза той, говорейки пред американски военни на кораба USS George Washington, базиран във военната база Йокосука в Япония.

Агенция Kyodo News по-рано отбеляза, че

целта на тази сделка е опит за справяне с търговския дисбаланс между двете страни,

от който Тръмп многократно е изразявал недоволство. Япония изнася приблизително 500 000 превозни средства годишно за американския пазар.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли да се вземат извънредни мерки в моловете след убийството на 15-годишно момче?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Информация

Всички права запазени