България и „Райнметал“ подписаха договор за изграждане на завод за барут и боеприпаси за близо 1 млрд. лева

Българската държава и германският технологичен концерн „Райнметал“ подписаха официално договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси на церемония в Министерския съвет. Делегацията, водена от главния изпълнителен директор на компанията Армин Папергер и директора на отдела „Оръжия и боеприпаси“ Роман Кьоне, беше посрещната по-рано на летището от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Инвестицията, възлизаща на близо 1 милиард лева, е определена като една от най-значимите през последните години и има стратегическо значение за България и за европейската отбранителна сигурност.

Премиерът Росен Желязков подчерта, че с подписването на договора се поставя финалът на „един динамичен, но изключително конструктивен процес“ и началото на реалното изграждане на завода, който ще се осъществи чрез съвместно дружество между „Райнметал“ и „ВМЗ Сопот“. По думите му, проектът ще изведе България на ново ниво в индустриалните и отбранителните ѝ способности. „Най-важното, което беше постигнато през последните месеци, е изграденото доверие и предсказуемост между партньорите“, отбеляза Желязков.

Министърът на икономиката Петър Дилов, който е принципал на ВМЗ Сопот, заяви, че това е начало на стратегическо партньорство, което ще промени бъдещето на българската отбранителна индустрия. Той изрази благодарност към екипа на Папергер за професионализма и отдадеността, с които е подготвен проектът, и изтъкна, че новият завод ще засили независимия отбранителен капацитет на страната и ще допринесе за сигурността в региона.

Армин Папергер определи проекта като „пример за успешно европейско сътрудничество“ и изрази надежда, че и други западни компании ще последват примера на „Райнметал“ и ще инвестират в българската военна индустрия. Той благодари на кабинета „Желязков“ и на Бойко Борисов за подкрепата и успешния старт на стратегическия проект.