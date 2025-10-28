РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Красимир Вълчев: Политиката на страната трябва да свързва образованието с пазара на труда

“Необходима ни е национална политика, чрез която да обвържем образованието с пазара на труда”, заяви образователният министър Красимир Вълчев на среща с кариерни консултанти от цялата страна, съобщават от пресцентъра на ведомството.

По време на срещата е станало ясно, че ще се обособи Национален кариерен център, а въпросните консултанти ще получат статут на педагогически специалисти. Към това нововъведение се очаква да се изготви и Правилник на бъдещия център, както и насоки за национални политики и обучения на учители.  

Според Вълчев децата с математически способности от ранна детска възраст трябва да бъдат насочени към технически професии, каквито са инженерните.

По думите му вече има предприети мерки за обособяването на паралелки със STEM профили.

