Обединеното кралство отпуска 1.08 млрд. паунда за нови офшорни вятърни проекти

Правителството на Обединеното кралство ще отпусне годишен бюджет от 1.08 млрд. паунда за нови офшорни вятърни проекти, като 900 млн. са за фиксирани и 180 млн. за плаващи паркове от 2028 година. Целта е да се стимулира чистата енергия, да се намалят сметките и да се засили енергийната сигурност чрез търгове по схемата „Контракти за разлика“ CfD -(Contract for Difference).

Експерти предупреждават, че предложеното финансиране може да осигури около 4.9 GW нов капацитет, което е под необходимите 7-9 GW за постигане на целите за 2030 година. Секторът среща предизвикателства като инфлация, забавяне на мрежовите връзки и проблеми в доставките, което вече е забавило някои големи проекти на компании като Ørsted, Shell и Equinor.

Европа остава водещ пазар на офшорна вятърна енергия, а Азиатско-Тихоокеанският регион расте най-бързо. Подкрепата по CfD се финансира чрез сметките на потребителите, а високите разходи и ограниченията в доставките могат да затруднят достигането на целите за 2030 година.

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

