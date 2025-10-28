Регионалното министерство ще приема проекти по Програма „Дунавски регион“ 2021-2027 г. на стойност над 27 млн. евро

От министерството на регионалното развитие и благоустройството обявиха, че ще започнат да приемат проектни предложения по Програма „Дунавски регион“ 2021-2027 г. Предоставеното финансиране е на обща стойност от 27.3 млн. евро. Общият бюджет на програмата „Дунавски регион“ е 266 милиона евро.

Предложенията могат да се правят в няколко области:

Развитие на изкуствения интелект с цел повишаване на конкурентоспособността, стимулиране на иновациите и осигуряване на устойчив икономически растеж в региона.

Устойчиви решения за възобновяема енергия, отоплителните и охладителните системи, натоварването на мрежата, енергийните общности, районното отопление и охлаждане, съхранението и намаляването на пиковите товари;

Насърчаване на капацитета за адаптиране към изменението на климата и управлението на бедствия.

Устойчиво, интегрирано и транснационално управление на водите на река Дунав.

Максималната продължителност на проектите ще бъде 30 месеца, с начало 1 юли 2026 г., като оценката ще се извърши между декември 2025 и април следващата година. Срокът за подаване на формулярите за кандидатстване е до 15 декември 2025 година.

Одобрените проекти ще получат съфинансиране от ЕС в размер на 80% от планирания размер, 15% ще дойдат от националния бюджет, а останалите 5% са предвидени като собствен принос на партньорите. Те могат да бъдат местни, регионални или национални органи, академични и неправителствени организации, както и бизнес асоциации.